Mehdi Bennani ha svettato per la prima volta in una Qualifica del WTCR – FIA World Touring Cup centrando la Pole Position della WTCR Race of Germany.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha anche siglato il nuovo giro record della pista tedesca con la sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.



"Sono molto felice di essere qui, vicino a questi piloti di alto livello. Sicuramente il giro è stato pazzesco. Ho fatto quasi il giro della mia vita. Avevo un ottimo compagno di squadra davanti a me a darmi una bella scia! La macchina sembra molto forte su questa pista, credo che lo sviluppo che Audi ha fatto con Comtoyou nei test abbia dato i suoi frutti. I piloti sanno come impostare la macchina, come usarla e il livello di aderenza", ha detto il marocchino.



"Per me ho dovuto solo pensare a guidare, il che non è stato facile dopo tre anni di stop! Ma ha funzionato bene e credo che la macchina sia ottima. Sono rimasto molto più sorpreso dal livello di alta velocità che possiamo avere nelle curve, quelle più difficili sono sempre al limite e credo che la macchina con l'aerodinamica funzioni molto bene. E' stato davvero il giro della vita".

