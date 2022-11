Mehdi Bennani ha detto che non vuole soffermarsi su quello che sarebbe potuto succedere in Bahrain, dopo che un contatto con il compagno di squadra Gilles Magnus nel giro iniziale di Gara 2 ha fatto naufragare le sue speranze di vittoria nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il marocchino si era schierato in pole position per la seconda gara al Bahrain International Circuit sabato ed era il favorito per ottenere la prima vittoria della stagione a bordo della sua RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport.



Ma l'incidente alla curva 4 con Magnus, per il quale il belga si è subito assunto la piena responsabilità prima di scusarsi con Bennani e il suo team Comtoyou, ha lasciato Bennani con un'auto gravemente danneggiata e una gamba destra dolorante.



"Non è stata una grande partenza, ma è andata bene", ha spiegato il pilota marocchino Bennani. "Non volevo lottare a fondo con [Esteban] Guerrieri perché sapevo che la gara era lunga, quindi volevo essere intelligente, ma non tutti lo hanno fatto. Alla curva 4 c'è stato un grande botto da parte di Gilles e credo che abbia perso la testa in frenata. Il mio telaio è stato distrutto e ho avuto una grossa contusione al muscolo della gamba destra.



"È stato un brutto colpo perché le mie aspettative erano ottime e avevo un buon feeling con la macchina, la squadra ha lavorato molto duramente per mettere tutto insieme ed è brutto avere due compagni di squadra che finiscono fuori".



"Con molti 'se' si può ricostruire il mondo, ma non voglio dire altro perché voglio dormire e non pensare a questo. Ma credo di aver avuto un buon passo, buone gomme nuove, quindi eravamo concentrati su questa gara fin da [venerdì] ed è un peccato che [le nostre possibilità] siano sfumate così presto dopo che avevamo fatto tutto bene".

Ad

WTCR Tassi torna in Bahrain mostrando potenziale, ma non viene premiato 6 ORE FA

WTCR Ecco perché Nagy è partito dalla pit-lane alla WTCR Race of Bahrain 6 ORE FA