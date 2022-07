Mehdi Bennani ha contato sulla bravura della Comtoyou Racing, capace di sistemare dell'assetto della sua Audi prima di Gara 2 della WTCR Race of Portugal.

Il marocchino è stato il migliore delle RS 3 LMS a Vila Real, qualificandosi sesto, un risultato che ha ripetuto in Gara 2 dopo il settimo posto di Gara 1.



"Ci sono state molte battaglie, ma non c'è stato nulla da fare. Sicuramente non è stato facile mantenere la posizione [in Gara 1]", ha detto Bennani. "Sapevamo che avremmo faticato perché il peso non ci aiutava affatto, soprattutto durante le gare. Le qualifiche non sono andate così male come le gare, siamo riusciti a fare un giro ok, ma in [Gara 1] è stato un disastro. Quando si inizia a perdere l'anteriore, la situazione peggiora e non si riesce più a recuperarlo e stare in scia era quasi impossibile".



Parlando dei suggerimenti dei suoi ingegneri per Gara 2, Bennani ha detto: "Abbiamo fatto un grande passo avanti con l'assetto per Gara 2, andando in una buona direzione perché potevo lottare e prendere quelli davanti. Abbiamo ottenuto due buoni risultati con due top 10 e questo non è male. Sicuramente stavamo lottando con il peso della vettura e questo è tutto. Abbiamo imparato molte cose da questo fine settimana e spero che potremo andare avanti".

