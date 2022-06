Mehdi Bennani ha parlato della collisione con Yvan Muller in Gara 2 della WTCR Race of Hungary dello scorso fine settimana, che ha attardato il francese e impedito al marocchino di prendere punti nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport stava inseguendo il francese per un piazzamento tra i primi dieci all'Hungaroring quando i due sono entrati in contatto alla curva 1 subito dopo l'inizio del settimo giro. Anche se il veterano della Cyan Racing Lynk & Co ha proseguito concludendo nono, la RS 3 LMS del rivale non è uscita bene.



"Stavo quasi per sorpassare Yvan, ma non so perché, ma la macchina ha avuto un bloccaggio, ma proseguendo, quindi c'è stato un contatto con Yvan alla curva 1", ha spiegato Bennani. "Stiamo indagando per capire quale fosse il problema ma, da parte mia, non sono molto contento di come si è comportata l'auto; era come se si fermasse, ma in realtà andava avanti. Non c'è stato nulla da fare. Ma il passo c'era e sono felice di avere avuto la possibilità di lottare".



Bennani ha concluso Gara 2 13° e secondo tra i concorrenti del WTCR Trophy e ha elogiato il lavoro degli ingegneri e dei meccanici della sua squadra.



"Ho avuto qualche problema con la macchina per avere il passo necessario a lottare in Gara 1, mentre andava bene in Gara 2 dopo che abbiamo cambiato l'assetto, quindi complimenti al team per il lavoro svolto tra Gara 1 e Gara 2".

