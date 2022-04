Mehdi Bennani tonerà a correre nel FIA World Touring Car per la stagione 2022 dopo due anni nel TCR Europe.

Il marocchino, dopo gli anni nel FIA World Touring Car Championship ritrova il WTCR − FIA World Touring Car Cup, dove cercherà di vincere ancora come accaduto nella WTCC Race of China 2014, diventando il primo nordafricano a riuscirci.



Il 38enne è reduce da cinque stagioni con la Sébastien Loeb Racing (tre nel WTCC e due nel WTCR), mentre nell'Europeo ha trionfato con la Audi RS 3 LMS della Comyotou Racing nel 2020.



Ora col team belga sarà nuovamente nel Mondiale, al volante della nuova RS 3 LMS gommata Goodyear e pronto a prendere punti per il WTCR Trophy, classe riservata a chi non è pilota ufficiale.







"Il WTCR è una serie che conosco bene e ora è il momento di vedere come siamo messi. Ho trascorso alcuni ottimi anni nel TCR Europe, abbiamo avuto una stagione fantastica nel 2020 e messo assieme bei ricordi con Comtoyou. Ma perché non tornare ad un livello mondiale e alla massima serie?"



Bennani è passato al TCR Europe per la stagione 2020, ma ha sempre tenuto d'occhio il WTCR e le prestazioni dei suoi ex rivali.



"I piloti saranno quasi come quando me ne sono andato, ma tutta la griglia è molto forte, è molto difficile dire che uno in griglia è più lento dell'altro; tutti lottano cercando di ottenere la vittoria".



"Ma per fare bene, si tratta di essere costanti e prendere un sacco di punti, hai anche bisogno di un sacco di fortuna, questo è tutto.



"Ma ciò che è bello nel WTCR è che hai tutta la griglia ravvicinata. I primi 16 o 17 sono in un secondo. A volte si potrebbe invertire tutto e il 16° la volta dopo sarebbe in Pole".



La stagione 2022 del WTCR scatterà dal Circuit de Pau-Ville in Francia il 7-8 maggio.

