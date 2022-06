Nathanaël Berthon si è assicurato il podio che gli era sfuggito a Pau con un terzo posto alla WTCR Race of Hungary.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha tallonato il leader Mikel Azcona per gran parte della gara d'apertura svoltasi ieri all'Hungaroring, ma non è riuscito a mantenere il secondo posto, conquistando invece la terza posizione dietro al Campione in carica Yann Ehrlacher.



"È stata una gara difficile", ha dichiarato il francese. "Faceva caldo, ed era anche difficile gestire gli pneumatici. Non so perché, ma già dal secondo giro c'erano alcune curve in cui facevo davvero fatica. Ho visto che Yann era molto veloce lì, mentre in altre ero molto forte con l'asse anteriore. Onestamente è stato un po' frustrante perdere una posizione e punti importanti. Ma siamo sul podio. Lottare per la vittoria era impossibile oggi, Azcona era troppo veloce. Ci ho provato all'inizio in curva 2, ma è stata dura e poi dopo lui volava. Alla fine sono abbastanza contento".



Berthon è stato classificato 12° in Gara 2, avendo ricevuto una penalità di cinque secondi dopo che i commissari di gara gli hanno imputato di aver guadagnato un vantaggio uscendo di pista alla chicane.

