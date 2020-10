Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport conosce bene e gradisce i 4,381km del tracciato di budapest.



"E' uno dei miei preferiti - spiega il francese, reduce dalla vittoria in Gara 1 allo Slovakia Ring - In passato abbiamo avuto fortuna qui, quindi spero di continuare così. Allo Slovakia Ring siamo stati veloci in qualifica, per cui saremo più pesanti e sarà uno svantaggio. Ovviamente ci aspettiamo di soffrire, ma cercheremo di fare del nostro meglio".



Berthon in Slovacchia è uscito con il TAG Heuer Most Valuable Driver nelle mani. Nella classifica dei privati, i suoi colleghi Tom Coronel e Gilles Magnus lo seguono a ruota.