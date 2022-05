Nathanaël Berthon vuole essere più difficile da battere in questa stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il francese vuole ottenere prestazioni in qualifica e migliori risultati in gara al volante della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.



Per farlo, il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ritiene di dover essere "un po' più aggressivo" in pista.



"Le qualifiche sono sempre state uno dei miei punti di forza, di sicuro sono in grado di mettere insieme tutti i settori che è davvero utile nel WTCR", ha detto Berthon. "Il mio problema principale sono le partenze, quindi ho lavorato duramente durante l'inverno su questo, ma devo essere un po' più bravo in gara".



"Vengo dalla formula, dalle auto aerodinamiche e anche dall'endurance dove non devi toccare nessuno. C'è un po' più di lotta nel WTCR quindi devo essere un po' più aggressivo, non troppo, per rimanere corretto naturalmente in gara, ma penso che sia uno dei miei punti chiave da migliorare se voglio essere davvero in lotta per il titolo. Lavoro personalmente molto su questo punto dall'inverno per migliorare le mie partenze e il mio modo di affrontare la gara".

