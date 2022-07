Nathanaël Berthon ha dichiarato che il podio di Gara 2 della WTCR Race of Italy, insieme al compagno di squadra Gilles Magnus, era quello che la Comtoyou Racing meritava.

Berthon ha concluso al secondo posto dietro al collega all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, dopo che un pneumatico danneggiato gli era costato un podio apparentemente certo in Gara 1.



Per il pilota francese si tratta del primo piazzamento tra i primi tre dopo il podio ottenuto in Gara 1 della WTCR Race of Hungary a giugno.



"Sono felicissimo di essere tornato sul podio dopo la grande delusione di Gara 1", ha detto l'alfiere del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Abbiamo fatto un weekend fantastico, un ottimo lavoro. Grazie a tutti i miei meccanici e ai miei ingegneri. Possiamo essere molto felici, una doppietta per l'Audi. Ce lo meritiamo dopo un lavoro incredibile della squadra, che si impegna al massimo".

