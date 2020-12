Al volante dell'Audi RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport, il 31enne ha realizzato il primato nelle Qualifiche di WTCR Race of Belgium e WTCR Race of Slovakia in Q1 e Q3.



"Abbiamo fatto un ottimo lavoro in pre-campionato - aveva detto Berthon allo Slovakia Ring - Come a Zolder, abbiamo dato tutto e fin dalle Libere ho capito diverse cose che poi ho messo in pratica".



DHL POLE POSITION 2020



WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, 11-13 settembre):

NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, 24-26 settembre):

NÉSTOR GIROLAMI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, 9-11 ottobre):

Q1: NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Q3: NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF HUNGARY (HUNGARORING, 16-18 ottobre):

Q1: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Q3: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, 30 ottobre-1 novembre):

Q1: NORBERT MICHELISZ (HUN)BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

Q3: GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN,13-15 novembre):

Q1: SANTIAGO URRUTIA (URY)Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Q3: SANTIAGO URRUTIA (URY)Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



DHL POLE POSITION

BERTHON 3; GUERRIERI e URRUTIA 2; GIROLAMI 1, MAGNUS e MICHELISZ 1