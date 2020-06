Berthon e Coronel in azione in Portogallo

-

Nathanaël Berthon e Tom Coronel si stanno allenando in Portogallo questo weekend.

Assieme a Nicolas Baert, la coppia è al volante della Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing per la 24H di Portimão che scatterà oggi alle 13;00



Baert corre nel TCR Europe ed è figlio del proprietario del team belga, Jean-Michel Baert.



“E' un evento che aspettavo da parecchio perché possiamo divertirci con tante battaglie - ha detto Coronel, alla 31a stagione di corse - Questo weekend condividerò il volante con Nicolas Baert, che ha corso con MP Motorsport in Formula 4 nel 2019 e debutterà in TCR Europe nel 2020, per cui avrà la grande occasione di prendere confidenza con l'Audi RS 3 LMS. Con noi ci sarà anche Nathanaël Berthon, il mio compagno nel WTCR".



“E' un ottimo modo di prepararci e per familiarizzare con la Audi. Ci saranno ovviamente misure restrittive per via del COVID-19 e ci dovremo abituare, ma è chiaro che è tutto necessario".



Il weekend sarà molto impegnati per Coronel, che domenica alle 15;15 dovrà correre anche il round della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship al Salzburgring.



L'olandese è supportato da DHL, Eurol Lubricants, Tricorp Workwear, ERU Prestige Kaas voor Kerels, Ireckonu, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Intrax Suspension, 4.Brands, ASC Group, FEBO, P1 racewear, Super-B, CM, Copernica, Wiechers Sport, Playseat, Hipex e BenQ.



