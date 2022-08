Nathanaël Berthon ha spiegato perché non è riuscito a realizzare una doppietta nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Da quando la serie è passata a un formato di due gare per weekend per la stagione 2021, nessun pilota è riuscito a vincere due volte durante un evento, un'impresa che richiederebbe una vittoria dalla pole position e partendo poi 10° sulla griglia parzialmente invertita.



Dopo aver vinto Gara 1 alla WTCR Race of Alsace GrandEst, Berthon si è piazzato ottavo in Gara 2 scattando nono a bordo della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear. In seguito ha rivelato cosa gli ha impedito di rimontare ulteriormente.



"Dalla 9a piazza non riuscivo a vedere le luci, ma solo il ripetitore, che non è lo stesso, ho fatto una brutta partenza e ho perso tutto", ha spiegato il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Ero in una brutta posizione e sono stato spinto fuori alla seconda curva, in pratica ero ultimo. Ma la macchina era molto veloce e sono riuscito a superare due vetture e poi altre due all'ultimo giro. È stato frustrante e con una partenza migliore sarebbe potuto andare diversamente, ma ho comunque vinto la mia gara di casa nel WTCR".



Esteban Guerrieri è stato l'ultimo pilota del WTCR a vincere due volte in un fine settimana, quando la serie ha adottato un formato diverso nella stagione 2020. All'epoca i risultati delle qualifiche della Q1 decidevano la griglia di partenza di Gara 1, i 10 più veloci della Q2 partivano in ordine inverso per Gara 2, mentre la griglia di Gara 3 era composta dai tempi combinati delle qualifiche, con il pilota più veloce della Q3 che partiva dalla pole in Gara 3. Guerrieri ha vinto Gara 1 e Gara 3 all'Hungaroring alla guida della Honda Civic Type R TCR griffata ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

