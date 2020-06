-

Nathanaël Berthon tornerà a correre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup per la stagione 2020 come compagno di squadra di Tom Coronel al DHL Comtoyou Team Audi Sport.

Il francese era già stato protagonista della serie nel 2018 centrando anche un podio, poi l'anno scorso si era concentrato su altre categorie.



Raggiunto nuovamente l'accordo con il team belga, Berthon potrà tornare al volante della Audi RS 3 LMS con cui farà la sua prima uscita annuale in occasione della WTCR Race of Austria a settembre.



“Per me è un grandissimo piacere tornare a correre nel FIA ​​WTCR con il supporto e l'aiuto di Audi Sport, DHL ed Audi France - ha detto il 30enne ex-pilota di GP2 - Conosco la macchina e buona parte delle piste, per cui non ci metterò molto a rientrare nei giochi. Sono felicissimo di poter rivedere tutto il team Comtoyou Racing, abbiamo tutto per vincere".



Berthon, come detto, comincerà l'avventura 2020 dal Salzburgring il 12-13 settembre, poi negli altri eventi di Germania (Nürburgring Nordschleife), Slovacchia (Slovakia Ring), Ungheria (Hungaroring), Spagna (MotorLand Aragón) ed Italia (Adria International Raceway).



Per allenarsi, il transalpino prenderà parte alla 24h di Portimão della 24H Series di Creventic, in programma il 12-14 giugno. Lo scorso anno terminò quinto alla 24h di Le Mans in LMP2 e fece squadra con Coronel e Nicolas Baert (figlio del proprietario Comtoyou, Jean-Michel Baert) vincendo la Spa 500.



Il Team Manager François Verbist, che ha grande esperienza nelle corse endurance, seguirà la gara portoghese della sua Audi RS 3 LMS.

WTCR Ecco la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Néstor Girolami DA 6 ORE

The post Berthon è tornato: eccolo con DHL Comtoyou Team Audi Sport appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR WTCR Rewind: Kristoffersson non esclude la wildcard DA 12 ORE