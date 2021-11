I piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup, Nathanaël Berthon e Jean-Karl Vernay, sono stati entrambi penalizzati a seguito del loro contatto in pista in Gara 1 all'Adria International Raceway domenica scorsa.

I francesi stavano lottando per la nona posizione alla WTCR Race of Italy quando si sono scontrati.



Il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Vernay ha ricevuto una penalità di cinque secondi più due punti sulla licenza, mentre quello del Comtoyou DHL Team Audi Sport Berthon, che si è fermato ai box per riparare i danni subiti quando la sua Audi RS 3 LMS è finita a muro, ha ricevuto un richiamo formale.



Berthon ha detto: "Ho avuto una lotta con Vernay, non è stata pulita. Per superarmi ha dovuto toccarmi diverse volte e quando mi ha superato ero molto più veloce".



Vernay, che aveva finito e si ritrova 14°, ha replicato: "Ho avuto una buona partenza in Gara 1 e ho trovato un buon passo. Ho cercato di guadagnare posizioni rapidamente e sono riuscito a farmi strada sulla griglia per finire nono, che penso sia il meglio che avremmo potuto fare".

Ad

WTCR Tarquini e Michelisz, bel gioco di squadra che riporta a galla i ricordi 24 MINUTI FA

WTCR Il WTCR ricorda Marcela Bertolissi 24 MINUTI FA