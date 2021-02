La coppia dei Quattro Anelli si sta dedicando allo sviluppo della vettura che prenderà parte a tutte le serie TCR del mondo.



Nel WTCR a seguirli sarà la Comtoyou Racing, il cui Team Manager François Verbist ha supervisionato i test pre-stagione assieme al team principal Jean-Michel Baert.



Chris Reinke, Capo di Audi Sport customer racing: “Il WTCR ci darà modo di provare la macchina su diverse piste internazionali al massimo livello di pressione per la categoria. Solo così potremo iniziare a consegnarla ai nostri clienti nella seconda metà dell'anno. Il team di Jean-Michel Baert conosce i nostri prodotti dal 2017, ha vinto gare e titoli internazionali ed è stato al via del FIA WTCR fin dall'inizio”.



Jean-Michel Baert, General Manager di Comtoyou Racing"Il 2020 è stato il nostro miglior anno visti i titoli vinti nel TCR Europe e TCR Benelux, ma anche le vittorie e podi segnati nel WTCR, dove è arrivato pure il Rookie Trophy. Grazie al supporto di Audi Sport, vogliamo portare sul gradino più alto i colori del Belgio. Ringrazio Chris Reinke di Audi e tutta la sua squadra per aver creduto in noi”.



François Verbist, Team Manager della Comtoyou Racing: "Siamo felici ed entusiasti di questa nuova collaborazione con Audi Sport. Lavoriamo assieme da 5 anni e sono orgoglioso che ci abbiano affidato gli ultimi sviluppi di quest'auto!"



Berthon e Vervisch portano velocità ed esperienza con Audi Sport



Il 31enne Nathanaël Berthon e il 34enne Frédéric Vervisch, assieme ad Audi Sport, hanno accumulato esperienza con il precedente modello della RS 3 LMS, essendo anche compagni in Comtoyou Racing nel 2018 quando il belga ottenne la sua prima vittoria nella serie in occasione della WTCR Race of Macau.



L'anno dopo si impose in Slovacchia con una grande rimonta dal nono posto, mentre nel 2020 è stato impegnato con le GT3.



Berthon è invece tornato nel WTCR l'anno scorso vincendo in Slovacchia e disputando un'ottima stagione.



“Vervisch tecnicamente è molto bravo e affidabile - prosegue Reinke - Questo era perfetto come collaudatore. Assieme a lui ci sarà un nuovo arrivato, Nathanaël Berthon, che ha già dimostrato ottime qualità in varie categorie".



Vervisch punta in alto per il 2021: "Sono onorato e grato di rappresentare l'Audi e Comtoyou Racing nel WTCR con la nuova RS 3 LMS. L'unico obiettivo del 2021 è vincere il titolo!”



Berthon nel 2020 ha collezionato tre DHL Pole Position, 2 giri veloci e terminando 8° nella classifica piloti, oltre che 3° nel WTCR Trophy.



"Tornare nel WTCR con la Comtoyou Racing ed Audi Sport è una grandissima motivazione, abbiamo tanto lavoro da fare nello sviluppo, ma con la squadra mi trovo benissimo e sicuramente unendo le forze potremo raggiungere i traguardi che vogliamo entrambi".