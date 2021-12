Nathanaël Berthon all'ultima gara della stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup ha ottenuto il suo miglior risultato del 2021

Al volante della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, il francese in Gara 2 della WTCR VTB Race of Russia ha raggiunto il suo primo e unico podio dell'anno con prestazioni in qualifica notevoli.



"Ho avuto un bel po' di problemi quest'anno", ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Mi sono sempre sentito bene in macchina in termini di prestazioni. Ma ogni volta in qualifica è successo qualcosa, quindi non sono stato in grado di essere con i miei compagni di squadra. Alla fine è un buon finale di stagione e darà molta motivazione a tutta la squadra con l'obiettivo di lottare contro la Lynk & Co il prossimo anno."



"Non è stata una stagione molto facile. Abbiamo lavorato molto [ma] sviluppare la macchina non è stato facile e c'è stato un grande sforzo da parte di tutti. Mi sento molto felice per il risultato. Tutti se lo meritano ed è per questo che sono molto felice

