Nathanaël Berthon non avrà portato a casa il titolo WTCR - FIA World Touring Car Cup, ma ha completato la stagione 2022 come uno dei piloti più veloci, mancando di poco il secondo posto dietro al Campione Mikel Azcona*.

Il francese ha raggiunto la Q3 di qualifica in tutte le occasioni tranne una, quest'anno, con la sua Audi RS 3 LMS, e ottenendo il secondo successo del 2022 in Gara della WTCR Race of Saudi Arabia domenica sera.



Nonostante lo sconforto per aver perso la 2a piazza nella classifica dopo il contatto con Rob Huff, Berthon ha lasciato il Jeddah Corniche Circuit nelle prime ore di lunedì mattina pensando positivo.



"Questo fine settimana ho dato letteralmente tutto, ho fatto di tutto per raggiungere [Néstor] Girolami, pole position, vittoria in Gara 1, miglior giro in gara", ha dichiarato il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "In Gara 2 abbiamo avuto l'opportunità di arrivare secondi, ma purtroppo c'è stato un errore e l'abbiamo persa insieme. Ma durante tutto l'anno sono sempre stato in Q3, tranne che in Portogallo. Ho avuto molte forature, perdendo quasi 50 punti. Ok, non potevamo lottare per il titolo, ma la 2a piazza era alla nostra portata. Oggi mi sento un po' triste ma, onestamente, ho dato tutto e credo di aver dimostrato di essermi impegnato".



Berthon non ha ancora un contratto per il 2023, ma non ha dubbi sulla possibilità di concludere la prossima stagione al vertice delle gare internazionali per vetture turismo.



"Al momento non ho un contratto per il prossimo anno, quindi non so cosa succederà. Credo di aver fatto un buon lavoro quest'anno, considerando che non sono assolutamente abituato a questo stile di gara: ho sempre guidato auto aerodinamiche, non turismo a trazione anteriore. Ma ora ho capito come si configura una vettura, come funziona l'ingegneria e sviluppare un'auto è una cosa che mi piace molto. Non è facile, ma non mi sono mai sentito così forte su questo tipo di auto come ora. Ho imparato molto e sto iniziando a fare esperienza. Se qualcuno mi darà la possibilità di vincere il titolo l'anno prossimo, potrò farlo. Continuerò a lottare".



*Soggetto a conferma dei risultati da parte della FIA.

