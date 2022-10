Secondo Nathanaël Berthon ci sarà molto da divertirsi al Bahrain International Circuit per le gare del WTCR − FIA World Touring Car Cup del 10-12 novembre.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha corso lì in GP2 e nel FIA World Endurance Championship. Anche se non si aspetta che questa esperienza gli fornisca un gran vantaggio, non ha dubbi sul fatto che i fan che seguiranno la gara in diretta televisiva, online o sulle tribune assisteranno a un bello spettacolo da parte dei piloti del WTCR.



"Sarà emozionante perché ci sono rettilinei molto lunghi, grandi frenate, quindi molti sorpassi e molta azione", ha detto Berthon, che ha ottenuto un podio in GP2 a Sakhir nel 2015. "Sono carichissimo di andarci perché è un posto che mi piace molto e il tempo sarà perfetto a novembre rispetto all'Europa. È stata una buona decisione portare il WTCR in questa zona e sono molto felice di tornarci".



Ha poi proseguito: "Per l'Audi sarà positivo grazie ai lunghi rettilinei, ma ci sono alcune curve strette nel settore due in cui potremmo fare un po' di fatica, diciamo. Con le formula era abbastanza facile essere veloci, ma con le TCR avremo vere e proprie curve. Come sappiamo, con l'Audi abbiamo una buona aerodinamica e la curva 1 sarà sicuramente un buon posto per sorpassare con una frenata secca dopo aver raggiunto la velocità massima. Anche il tornante al centro della pista può essere una soluzione per i sorpassi. L'ultima curva è un altro punto in cui si può provarci".



Il francese si appresta a partecipare alla WTCR Race of Bahrain dopo aver vinto la prima delle due gare della WTCR Race of Alsace GrandEst, l'evento conclusivo della stagione europea in agosto, con la sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, salendo al quinto posto nella classifica provvisoria.



"Sono molto fiducioso per il Bahrain", ha dichiarato il 33enne. "Anneau du Rhin è stato molto difficile per noi, ma alla fine abbiamo ottenuto un buon successo dopo essere riusciti a fare il lavoro perfetto in termini di set-up. Su alcuni circuiti ci sono punti di forza e di debolezza per tutte le vetture, ma credo che questa pista sarà buona per noi e non vedo perché non dovremmo essere davanti. Aspettiamo con ansia e speriamo che vada bene come ad Anneau du Rhin".



Sulla sua conoscenza del tracciato del Grand Prix Circuit, con 15 curve e 5,412 chilometri, Berthon ha detto: "Spero di essere subito a mio agio con il circuito, e che sia un vantaggio per me. Ma nel WTCR ci sono molti professionisti che sanno come guidare e che impareranno molto velocemente, quindi il vantaggio sarà forse per la prima sessione di prove, o per la seconda, ma per le qualifiche tutti saranno a posto, ne sono sicuro".



Il Bahrain International Circuit ospiterà la WTCR Race of Bahrain, 15° e 16° round della stagione WTCR 2022, dal 10 al 12 novembre, mentre il Jeddah International Circuit sarà la sede della WTCR Race of Saudi Arabia, 17° e 18° round, dal 25 al 27 novembre

