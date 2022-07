Nathanaël Berthon è in piena forma dopo l'impatto di 27g con Dániel Nagy alla WTCR Race of Portugal.

Il francese non era riuscito a evitare la CUPRA Leon Competición dell'ungherese nelle fasi finali di Gara 2 a Vila Real e la botta ha provocato a Nagy la rottura di un dito della mano destra e il danneggiamento del mezzo spagnolo, mentre lui ha riportato dolori alla schiena e al collo, oltre a danni simili alla sua Audi RS 3 LMS.



Parlando prima della WTCR Race of Italy all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha detto: "Non sembrava così violento in TV, ma in macchina è stato un botto davvero enorme, da 27g".



"Ho avuto tre giorni di dolori, ma ora sono tornato alla normalità e sono molto felice. Sono stato più fortunato di Nagy che non è qui questo fine settimana e mi dispiace molto per lui, ma per quanto mi riguarda sto bene".



"Non ho lavorato molto sulla forma fisica, sono stato più in bici e alla corsa, senza spingere troppo, un paio di centinaia di chilometri in una settimana, ma ora sono pronto".



In questa stagione Berthon ha raggiunto la Q3 di qualifica in tre occasioni e ha conquistato un podio in Gara 1 al WTCR Race of Hungary.

