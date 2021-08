Nathanaël Berthon si sente in forma e punta a dare una svolta alla sua stagione 2021 del WTCR - FIA World Touring Car Cup alla WTCR Race of Hungary.

Berthon sta ancora cercando la vittoria che gli manca dal 2020, ma le sue speranze sono alte pensando all'Hungaroring, una delle piste che gli piace di più.



"È una delle mie piste preferite dove ho avuto diverse buone prestazioni e risultati, in particolare una vittoria in GP2 e anche in tutte le categorie inferiori", ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "È una pista dove è difficile sorpassare ma hai un lungo rettilineo, che è uno dei posti migliori per provarci".



"Devi stare molto attento con le gomme per non stressarle troppo perché hai un sacco di curve ed è dura ridurre le temperature, anche per i freni, soprattutto in agosto quando fa caldo.



"È una pista abbastanza abrasiva dove si possono prendere i cordoli. È sempre bene farlo con una TCR, soprattutto nella chicane, anche se ci sono alcuni piloni di gomme.



"L'ultima curva dove abbiamo visto Carlos Sainz uscire in Formula Uno, è una curva abbastanza difficile, sembra molto semplice perché è solo 180 gradi e lunga, ma ho un segreto che però non voglio rivelare; questo può fare la differenza nell'ultimo settore.



"Per me è una pista meravigliosa piena di storia. La Formula Uno è ancora presente, siamo molto fortunati ad andarci e non vedo l'ora di ottenere il miglior risultato all'Hungaroring.



"Penso che abbiamo buone possibilità. Mi sento di nuovo forte. Con la squadra abbiamo svolto diversi giorni di test e abbiamo trovato buoni set-up sia sul bagnato che sull'asciutto, ma la possibilità di provare su entrambi. Sono abbastanza fiducioso, dobbiamo essere concentrati come al solito. Mi sento davvero ben preparato quindi incrociamo le dita e speriamo davvero in questa gara".



Berthon guida un'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear nel WTCR. È 10° in classifica dopo sei gare.

