Dopo la DHL Pole Position centrata nella WTCR Race of Belgium, il belga al Nürburgring è finito fuori dalla Top10 in entrambe le gare, per cui vuole rifarsi con la sua Audi RS 3 LMS.



"E' stato un fine settimana frustrante e in Slovacchia voglio essere più forte, ma sono sicuro che ci riusciremo", ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport dopo i problemi della Germania.