Dopo aver perso la vittoria nella WTCR Race of Belgium per partenza anticipata dalla DHL Pole Position, il francese si è visto sfilare anche la partenza al palo di Gara 1 del Nürburgring Nordschleife per una violazione al "Code 60" in qualifica con la sua Audi RS 3 LMS.



E le cose non sono andate meglio nemmeno nel primo round, come spiega il portacolori del Comtoyou DHL Team Audi Sport.



"C'è stato un problema al turbo, una delle canaline si è staccata due volte e quindi sono dovuto rientrare in pit-lane prima del via. Abbiamo cercato di vedere come reagiva la macchina, a volte bene e altre no. Sono sicuro che la prossima volta andrà meglio, vedremo domani perché pare che pioverà di nuovo".