La bravura di Nathanaël Berthon nel reagire potrebbe favorire la sua ricerca di un piazzamento tra i primi due nella classifica finale del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il francese era partito secondo in Gara 1 della WTCR Race of Bahrain lo scorso fine settimana, ma un errore lo ha fatto scivolare indietro e costretto a rimontare fino alla terza posizione.



"Sono partito male, quindi è stato bello tornare sul podio", ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Naturalmente il mio obiettivo era quello di fare una grande partenza. Ma prendendo un rischio, è stata brutta. Sapevo che o si partiva o non si partiva, ma sono contento di essere salito sul podio".



Berthon inizia la WTCR Race of Saudi Arabia con 37 punti di distacco da Néstor Girolami nella lotta per il secondo posto nella classifica finale WTCR.

