Nel 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Nathanaël Berthon sarà portacolori di Audi Sport.

Il francese avrà l'occasione di competere con la seconda generazione dell'Audi RS 3 LMS quest'anno.



"Ho corso a livello internazionale per molto tempo, ma è un'altra cosa essere pilota ufficiale di una Casa - ha detto il pilota della Comtoyou Racing - E' fantastico far parte della famiglia Audi, che ha avuto molto successo nel motorsport per tanti anni. Sono orgoglioso di far parte della famiglia Audi e con la nuova RS 3 LMS abbiamo un'auto meravigliosa. Sono estremamente motivato e non vedo l'ora che inizi la stagione 2021".



Il 2021 del WTCR comincerà sul Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno.

