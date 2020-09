Nathanaël Berthon ha perso Gara 2 della WTCR Race of Belgium partendo in anticipo, ma si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport con la sua Audi RS 3 LMS ha completato il miglior giro di Zolder in 1'36"724, dopo che aveva preso la pole in qualifica.



Scontata la penalità, il francese ha poi recuperato fino al 14° posto, superando nel finale le Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport condotte da Attila Tassi e Tiago Monteiro.



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda) aveva invece segnato il miglior giro in Gara 1 in 1'37"207.