Vincitore nella WTCR Race of Slovakia con l'Audi RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport lo scorso ottobre, il francese ora è impegnato nel Trophée Andros.



A Serre Chevalier, in Francia, lo scorso weekend Berthon ha centrato il primato nella seconda gara per macchine elettriche, dopo che il Campione WTCR Yann Ehrlacher si era classificato terzo nella prima.



Foto: Facebook.com/nathanael.berthon