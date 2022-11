Ahmed Bin Khanen farà il suo esordio nel WTCR − FIA World Touring Car Cup in Arabia Saudita il 25-27 novembre.

Il pilota di Riyadh diventerà il 91° concorrente a gareggiare nella serie e avrà dalla sua l'esperienza maturata in competizioni di livello internazionale e regionale.Dopo aver vinto il titolo di GT Academy Middle East nel 2014, Bin Khanen è diventato un pilota NISMO e ha partecipato a eventi endurance selezionati, tra cui la 24 Ore di Dubai, ottenendo ottimi risultati. Dopo aver conquistato il podio nel campionato Bahrain 2000cc nel 2018 e nel 2019, è passato al Jaguar I-Pace eTrophy e si è piazzato al terzo posto nella classifica Pro-Am alla fine della stagione 2018-19.Partecipando come wildcard alla WTCR Race of Saudi Arabia, la sua Audi RS 3 LMS gestita da Comtoyou Racing, avrà 10 chilogrammi di peso di compensazione secondo le regole WTCR, il che significa anche che non avrà diritto a prendere punti."Ho amato la categoria TCR per molto tempo e l'ho seguita da tutto il mondo", ha dichiarato il 33enne. "Ora il WTCR arriverà nel mio Paese e sarà un'ottima occasione per parteciparvi. Sarà una gara importante e sono molto emozionato perché il WTCR e il TCR ovunque hanno sempre una competizione serrata e per questo è molto bello con tante belle battaglie in pista tra i piloti".Fra l'altro, Bin Khanen non ha mai corso sui 3,450 chilometri del nuovissimo Short Track del Jeddah Corniche Circuit, situato sulle rive del Mar Rosso. Tuttavia, spera che l'esperienza acquisita nel Jaguar I-Pace eTrophy possa aiutarlo a progredire."Nel Jaguar I-Pace eTrophy abbiamo sempre corso tra muri di cemento e su circuiti molto più stretti, quindi questa sfida non mi dispiace affatto e il tracciato del Jeddah Corniche Circuit sembra davvero ottimo", ha dichiarato Bin Khanen, che avrà il numero 24 sulla sua Audi gommata Goodyear.Per quanto riguarda i suoi obiettivi per il weekend della WTCR Race of Saudi Arabia, ha dichiarato: "Voglio arrivare il più in alto possibile, ma finire senza problemi. So che la competizione sarà molto dura e anche se nessuno si aspetta che io arrivi tra i primi tre, darò il massimo".Bin Khanen proverà per la prima volta l'Audi RS 3 LMS durante i test sul Jeddah Corniche Circuit il prossimo venerdì sera (25 novembre).Dopo le qualifiche, che si svolgeranno sabato 26 novembre alle 18.30 ora locale, domenica 27 novembre alle 19.45 prenderà il via Gara 1, che appassionerà i tifosi per 30 minuti più un giro. Gara 2 inizierà alle 22.15 e i piloti saranno in azione per 25 minuti più un giro. I vincitori del WTCR - FIA World Touring Car Cup per piloti e squadre saranno decisi durante il fine settimana.I biglietti sono in vendita su https://tickets.saudimotorsport.com/en . Il prezzo del biglietto è di 50 SAR per l'intero weekend, mentre i bambini fino a 10 anni non pagano.: Ahmed Bin Khanen