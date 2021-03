Thed Björk è pronto per affrontare la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup con la Cyan Racing e Lynk & Co.

Lo svedese nel 2019 regalò il primo successo ai cinesi e per lui sarà la decima stagione con il team del suo paese.



“Sono davvero orgoglioso di far parte di un viaggio cominciato nel 2012 e sono contentissimo che abbiano riposto la loro fiducia in me per la decima stagione consecutiva. Il mio obiettivo per il 2021 è chiaramente compiere un grande passo avanti nei risultati, puntando al primato in classifica”, ha detto Bjork.

