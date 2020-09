Sul Nürburgring Nordschleife Thed Björk è già riuscito a vincere con il FIA World Touring Car Championship e il WTCR – FIA World Touring Car Cup, per cui non è una sorpresa che ami questa pista.

Il mese scorso, lo svedese è stato in Germania a provare le gomme Goodyear per la sua 03 TCR della Cyan Performance Lynk & Co.



"Lo amo perché è una delle mie piste preferite e mi ci sono trovato subito bene, vediamo se riusciamo a migliorare rispetto allo scorso anno - ha detto il Campione FIA WTCC 2017 - Nel 2019 avevamo sofferto un po' troppo, ora è diverso e vorrei lottare per il vertice".



“Quando arrivi alla Schwalbenschwanz sei quasi alla fine, ma devi continuare a spingere. Poi arrivi alla parte che preferisco, la compressione della Tiergarten, si frena all'ultimo a 260km/h e lì hai praticamente chiuso il giro, sperando sia buono".