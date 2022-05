Thed Björk si è detto d'accordo della cancellazione di Gara 1 e Gara 2 della WTCR Race of Germany per motivi di sicurezza.

Lo svedese, vincitore del FIA World Touring Car Championship 2017, ha espresso la sua sull'annullameto dell'evento dopo che il fornitore ufficiale di pneumatici Goodyear Racing ha confermato di non poter garantire che le gomme forniti avrebbero funzionato come previsto.



"Le nostre gare sono state cancellate qui al Nürburgring e, anche se con sentimenti contrastanti, ne sono davvero grato. Come mai? Come pilota voglio sempre correre, ma la sicurezza deve venire prima di tutto. Mi dispiace per tutti gli spettatori che hanno fatto molta strada per vederci e sostenerci, ma spero che tutti voi capiate. Ma soprattutto mi sento orgoglioso di far parte di una delle serie FIA per auto turismo più professionali al mondo e di un fornitore di pneumatici che rispetta così tanto noi piloti e la nostra sicurezza da prendere la coraggiosa decisione di cancellare una gara perché mette la sicurezza al primo posto. Grazie", ha scritto su Facebook il pilota della Cyan Performance Lynk & Co.

