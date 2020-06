Bjork e Dahl augurano il meglio a Priaulx

-

Il capo della Cyan Racing, Christian Dahl, e Thed Björk hanno voluto salutare Andy Priaulx, che ha scelto di non continuare l'avventura nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con la Lynk & Co:

Il britannico aveva debuttato nella serie da portacolori di Cyan Performance l'anno scorso vincendo Gara 3 della WTCR Race of Macau.



"Thed ed Andy sono indubbiamente due dei migliori piloti turismo al mondo. Siamo molto felici di continuare con Björk, mentre dispiace che Priaulx se ne vada, ma rispettiamo a pieno la sua decisione e resteremo in contatto con lui per il futuro. Stiamo già lavorando sul suo rimpiazzo e a breve lo annunceremo", ha detto Dahl.



Björk ha aggiunto: "Mi dispiace che non ci sia più Andy, l'anno scorso abbiamo collaborato alla grande e gli auguro il meglio per il futuro".

