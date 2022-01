Thed Björk ha detto che non c'è sensazione migliore nel WTCR - FIA World Touring Car Cup che vincere davanti ai fan in tribuna.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co è andato a podio nel 2021 e quando vinceva in patria era noto perché si arrampicava sulle recinzioni.



Vila Real ospiterà la WTCR Race of Portugal dal 2 al 3 luglio è uno dei tre tracciati cittadini nel calendario del WTCR 2022 e lo svedese sta progettando qualcosa in caso di successo.



"Mi piacciono molto le piste cittadine, come Vila Real, perché tutto è così vicino, soprattutto i fan", ha detto Björk, Campione del mondo Touring Car FIA 2017. "Vila Real non è facile ma è un posto fantastico e l'atmosfera unica. Se non ci sei stato devi andarci. Non è stato possibile [per due anni] a causa del COVID-19. E [in altre piste] è davvero strano quando non hai un pubblico con cui festeggiare, quindi spero davvero di poter avere gente. Voglio condividere la vittoria con loro, quindi nient'altro che una vittoria a Vila Real è accettabile. Ma mi sento molto fiducioso per quest'anno, mi divertirò e mi sento pronto".

