Thed Björk ha ringraziato i suoi meccanici per aver fatto un "lavoro fantastico" nella WTCR Clean Fuels for All Race of France.

Lo svedese aveva danneggiato gravemente la sua Lynk & Co 03 TCR in un incidente in qualifica il sabato, ma le riparazioni approfondite effettuate dal suo team Cyan Performance Lynk & Co gli hanno garantito di prendere il via a entrambe le gare sul Circuit de Pau-Ville il giorno successivo.



Ha completato il weekend con un nono posto in Gara 2 partendo 12° e prendendo i primi punti della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"I meccanici hanno fatto un lavoro fantastico per rimettere a posto la mia auto dopo l'incidente [in qualifica]", ha detto lo svedese Björk, vincitore del FIA World Touring Car Championship 2017. "È stata una buona spinta [da parte del team] ed è una bella sensazione finire Gara 2 e raccogliere qualche punto. Ora abbiamo imparato qualcosa per i prossimi eventi e mi sento bene".



Björk non ha concluso gara 1 a causa di un problema allo sterzo.

