Thed Björk è uscito illeso da un brutto incidente in qualifica nella WTCR Clean Fuels for All Race of France ieri.

Tuttavia, con la sua Lynk & Co 03 TCR che ha subito ingenti danni all'anteriore sinistra, il team Cyan Performance Lynk & Co sta "correndo contro il tempo" per ripararla per le due gare di oggi.



“È stato un grande impatto. Stiamo lottando su questa pista per non colpire il muro, tutti stanno spingendo al limite. Non me lo aspettavo. Appena fai un piccolo errore qui, la pista ti punisce. Ma mi sento bene. Sono davvero arrabbiato perché volevo i punti e fare una buona gara domani. Mi dispiace per i ragazzi del team, ma sono felice di sentirmi bene. Ora devo lottare. Amo i circuiti stradali ma questo è quello che succede a volte”.

