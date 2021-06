Thed Björk iguarda già al prossimo evento del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co nella WTCR Race of Germany del Nürburgring Nordschleife ha ottenuto solamente un 13° posto.



Nonostante ciò, lo svedese conosce bene la sua 03 TCR gommata Goodyear ed è convinto che possa fare bene nella WTCR Race of Portugal.



“La Germania è stato un weekend difficile per me, non ero messo bene in Qualifica e sono partito 15° in entrambe le gare. Però la macchina l'ho sentita bene e per il Portogallo sono fiducioso".

