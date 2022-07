Thed Björk si è unito ai compagni di squadra Cyan Lynk & Co, Yann Ehrlacher e Yvan Muller, nel prendere parte a 100 gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

A Vila Real domenica scorsa, in Gara 2 della WTCR Race of Portugal lo svedese ha tagliato con orgoglio questo traguardo personale.



Su Facebook ha scritto: "Sono orgoglioso di essere uno dei tre che hanno corso tutte le gare. Ammiro il mio team che ha preparato le nostre auto per ogni gara, sottolineando quanto sangue, sudore e lacrime ci siano dietro a questo lavoro. Vi saluto tutti! Ringrazio il FIA WTCR, Cyan Racing e tutti coloro che dietro le quinte hanno reso possibile tutto questo".



Björk ha anche reso omaggio a Robert Kightley, il tecnico di Cyan Racing scomparso nel paddock di Vila Real nel 2019.



"Vila Real e il popolo portoghese sono fantastici e mi piace stare qui. Ma è anche emozionante perché qui tre anni fa abbiamo perso un amato membro del team, Robert. Lui e la sua famiglia sono stati nei nostri pensieri questo fine settimana".



Dopo il ritiro di Gara 1, Björk si è piazzato 11° in Gara 2.

Ad

WTCR Azcona resta Goodyear #FollowTheLeader del WTCR 6 ORE FA

WTCR Magnus vuole rifarsi subito 6 ORE FA