Bjork pronto per dare la caccia al titolo WTCR con Lynk & Co

Thed Björk è stato confermato dalla Lynk & Co anche per la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il 39enne svedese sarà ancora portacolori della Cyan Racing e quest'anno condurrà la 03 TCR iscritta dal team Cyan Performance Lynk & Co alla massima serie turismo per dare la caccia al titolo.



“nel 2019 abbiamo avuto una grande stagione nel 2019 e personalmente speravo in risultati migliori per me - ha detto il Campione 2017 del FIA World Touring Car Championship - Vincere il titolo per i team resta l'obiettivo comune per il 2020, ma io voglio lottare anche per quello piloti. Prima del lockdown abbiamo svolto alcuni test e sono stati promettenti, per cui sono molto fiducioso".



La squadra di Christian Dahl aveva già annunciato che Yann Ehrlacher ed Yvan Muller era la prima coppia schierata, mentre Andy Priaulx non sarà più in azione per concentrarsi sul figlio Sebastian.

