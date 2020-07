-

Thed Björk debuttò a Macao nel 2017 con il FIA World Touring Car Championship e nonostante tutto riuscì a dare una svolta in quella che fu poi la rincorsa al titolo con un quarto e un quinto posto.

I 6,12km della pista orientale sono sempre stati ostici, ma lo svedese sta sfruttando la piattaforma di RaceRoom Racing Experience per impararla bene.



“Eravamo concentrati sul titolo – ricorda l’attuale pilota della Cyan Performance Lynk & Co nel WTCR – Non era deciso fino all’ultima curva dell’ultima gara in Qatar, prendere punti diventava importantissimo. La svolta avvenne a Macao prima perché non c’ero mai stato e nelle Libere 1 presi subito 7″. In Qualifica Rob Huff fu fantastico, ma io presi sempre 6-7 secondi. Lì pensai solamente a terminare a punti e a non fare errori, solo così potevo vincere”.



“Ero arrivato nel Mondiale solo nel 2016 e l’anno dopo ero già Campione. La gente lotta per decenni per il titolo, io riuscii a vincerlo al secondo anno. Ero molto orgoglioso di me e del team, sono state tante le emozioni della notte in Qatar. Tutto perché l’impegno profuso fu enorme. Bellissimo”.



L'evento di Macao della Pre-Stagione di Esports WTCR andrà in onda stasera alle 23;00 su Eurosport ed Eurosport Player, oltre ad altri canali in tutto il mondo.

WTCR Michelisz a -6 nella classifica della Pre-Stagione di Esports WTCR IERI A 04:00

The post Björk protagonista a Macao anche nella Pre-Stagione di Esports WTCR? appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Non c’è tempo per fermarsi: la seconda parte di Luca Engstler a WTCR Fast Talk presented by Goodyear 10/07/2020 A 10:00