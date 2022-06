Dopo essere stato mandato fuori pista nella WTCR Race of Hungary, Thed Björk è convinto che qualificarsi più avanti sarà la chiave per soffrire meno nelle prossime gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il campione del FIA World Touring Car Championship 2017, ha ottenuto un paio di undicesimi posti all'Hungaroring lo scorso fine settimana, ma ritiene che avrebbe potuto fare di più a bordo della sua Lynk & Co, se non fosse stato per un contatto con gli avversari.



"Ho avuto due gare molto difficili e sono stato colpito da ogni parte", ha detto il pilota di Cyan Performance. "Il piano per la prossima gara è di qualificarmi meglio, in modo da rendere le cose molto più facili. Sono comunque contento per il team per i buoni risultati complessivi ottenuti questo fine settimana".

