Bjork: “Quando inizieremo bisognerà controllare le emozioni, sarà la chiave”

Thed Björk ha chiaro cosa dovrà fare quando il WTCR – FIA World Touring Car Cup inizierà tra 70 giorni la stagione 2020 al Salzburgring, in Austria.

Il Campione del FIA WTCC 2017 sarà uno dei favoriti per il successo con la Lynk & Co 03 TCR della Cyan Performance e si sta preparando per l'evento del 12-13 settembre.



“Sto cercando di farlo al meglio andando sui go-kart - ha rivelato parlando a WTCR Fast Talk podcast series presented by Goodyear - Mi sento pronto, ma non abbiamo potuto fare die gran test, anche se è la stessa situazione per tutti".



“Bisogna provare a prepararsi in modi diversi per gestire l'adrenalina quando saremo in griglia. Saranno gare molto interessanti quelle in Austria, con molti piloti che vorranno vincere fin dalla prima curva. Vedremo chi riuscirà a controllare meglio le emozioni".

