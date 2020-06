Bjork racconta il suo Mondiale nella seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear

-

La Svezia aveva conquistato due Mondiali nei rally, ma mai in pista, fino a quando Thed Björk non è riuscito a trionfare nel FIA World Touring Car Championship nel 2017 raggiungendo nell'albo d'oro nazionale Björn Waldegård e Stig Blomqvist.

In una carriera piena di successi, la corona del WTCC resta sicuramente quella più importante per lo svedese, oltre che l'ultima prima dell'era WTCR − FIA World Touring Car Cup.



Nella seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, il 39enne racconta a Martin Haven come finì la lotta in Qatar quando conquistò l'iride con la Volvo Polestar.



“Eravamo concentrati sul titolo - ricorda l'attuale pilota della Cyan Performance Lynk & Co nel WTCR - Non era deciso fino all'ultima curva dell'ultima gara in Qatar, prendere punti diventava importantissimo. La svolta avvenne a Macao prima perché non c'ero mai stato e nelle Libere 1 presi subito 7". In Qualifica Rob Huff fu fantastico, ma io presi sempre 6-7 secondi. Lì pensai solamente a terminare a punti e a non fare errori, solo così potevo vincere".



“In Qatar pensavo solo a me stesso, in qualifica mi presi con Yvan Muller proprio perché ero concentrato sul mio giro e non mi interessava chi avevo attorno. Norbi ebbe un problema con la macchina e si ritrovò 11°, lì cambiò tutto. Anche lì pensai a finire la gara e prendere punti, sapevo che potevo farcela, ma con i guai di Honda tutto divenne più semplice per me".



Per Björk la felicità arrivò in poco tempo: “Ero arrivato nel Mondiale solo nel 2016 e l'anno dopo ero già Campione. La gente lotta per decenni per il titolo, io riuscii a vincerlo al secondo anno. Ero molto orgoglioso di me e del team, sono state tante le emozioni della notte in Qatar. Tutto perché l'impegno profuso fu enorme. Bellissimo".



