Thed Björk nelle prossime gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup si presenterà all'Autodrom Most molto carico.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co ha corso in Repubblica Ceca dal 2004 al 2006, ma mai sui 4,212km della pista del Mondiale.



"Ho corso in Repubblica Ceca per tre stagioni in un'Audi DTM e ho vinto molte gare a Most. Mi sento familiare con la pista e i dintorni e questo mi dà una spinta davvero positiva perché mi piace, anche se sono passati 14 anni dall'ultima volta che ci sono stato", ha detto lo svedese.



"Avremo delle gare interessanti perché possono succedere un sacco di cose, con possibilità di sorpasso. Ovviamente in questo periodo dell'anno la pioggia può esserci ma, come squadra, cerchiamo di capire cosa fare prima".



"Devi studiare alcune tattiche con la strategia delle gomme se piove ma, per me, è un lavoro come al solito, se è asciutto o bagnato non è diverso. Sono un grande fan delle moto e guarderò sicuramente la gara dell'EWC. La partenza è sempre intensa e sarà interessante vederla e godersi l'atmosfera".



La WTCR Race of Czech Republic si terrà il weekend dell'8-10 ottobre e condividerà l'evento con la 6h del FIM Endurance World Championship di moto.

WTCR I fratelli Backman guardano al futuro IERI A 07:03

WTCR Fulin wildcard del WTCR per le gare di casa 30/09/2021 A 14:39