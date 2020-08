-

Thed Björk l'anno scorso ha lottato per il titolo del WTCR − FIA World Touring Car Cup e per il 2020 sarà portacolori della Cyan Performance Lynk & Co col suo nuovo compagno Santiago Urrutia.

Il Campione del FIA WTCC 2017 ha un nuovo compagno di squadra nell'uruguagio, dopo aver sostituito Andy Priaulx-



“Sono molto felice che “Santi” sia mio compagno di squadra. E’ uno molto dedito al lavoro e il suo passato è simile al mio. E’ uno super-veloce e non vedo l’ora di lavorare con lui per conoscerlo meglio”.



Come Björk, anche Urrutia si è fatto le ossa correndo in Barber Dodge Pro Series, vincendo poi il Pro Mazda Championship nel 2015.



Foto: Facebook.com/thed.bjork

WTCR Il Re al Ring: Michelisz corre in TCR Germany IERI A 16:00

The post Bjork: “Santi è super-veloce, non vedo l’ora di iniziare” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Le line-up del WTCR 2020: #7 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team 11/08/2020 A 10:00