Già lo scorso anno, la Lynk & Co soffrì molto i 5,922km del tracciato di Bratislava e lo svedese è pronto per un'altra sfida ostica.



“Con una stagione così corta e compatta, ogni weekend è cruciale, specialmente lo Slovakia Ring, che è un altro livello altissimo di sfida che ci aspetta", ha detto il Campione WTCC 2017.



“Come abbiamo già visto l'anno scorso, si tratta del tracciato più difficile del calendario per noi. Siamo venuti qui a provare, ma resta comunque duro, per cui vedremo cosa riusciremo a fare, anche se la speranza è essere veloci. Non possiamo distrarci e dobbiamo sempre dare il massimo in ogni situazione".