Questo perché il pilota della Performance Lynk & Co si è classificato ottavo con la propria Lynk & Co 03 in qualifica e beneficerà della griglia invertita.



“In Q1 ero carichissimo e infatti ho completato un gran giro terminando secondo, ero felicissimo della macchina e del suo bilanciamento - ha spiegato lo svedese - In Q2 ho avuto un sovrasterzo clamoroso all'inizio; ero alla curva 8 e mi sembrava di fare rally, sono riuscito a salvarla alla chicane e a fare un bel tempo, un po' a sorpresa. Ho cercato di migliorae nel giro seguente, ma non è bastato, comunque l'ottavo posto va bene perché sono in una buona posizione per la griglia invertita".



Yvan Muller ha concluso quinto: "E' stata una qualifica entusiasmante, purtroppo alla curva 1 ho sbandato e ho perso mezzo secondo. Non penso potessi essere in pole position, ma almeno in prima fila sì. Colpa mia".