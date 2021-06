Thed Björk non si aspettava di andare così bene nella WTCR Race of Portugal lo scorso weekend.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co ha avuto un problema tecnico nelle Libere 1 e in Qualifica si è dovuto accontentare del 12° posto, ma in gara è riuscito a risalire al sesto e settimo.



"Sono riuscito a rimontare in entrambe le gare, anche se è difficile sorpassare quando hai avversari così forti davanti - ha detto lo svedese - Dopo il problema nelle Libere ho risolto tutto e ritrovato la sintonia giusta col mezzo. Il weekend è andato oltre le nostre aspettative e ora attendo con ansia la Spagna".

