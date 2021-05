Thed Björk nel 2021 sa che per provare a vincere il suo secondo Mondiale Turismo FIA dovrà vedersela contro una griglia molto competitiva.

Dopo il titolo del WTCC 2017, lo svedese è oggi portacolori della Lynk & Co nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, che scatterà con la WTCR Race of Germany del 3-5 giugno sul Nürburgring Nordschleife.



“Aspetto dal 2017 quindi è chiaro che voglia vincere. Nella mia carriera, quando ho vinto il titolo STCC, la stagione successiva ero di nuovo in lotta, ma non sazio. Voglio vincere di nuovo e con Yann nel team, che ha conquistato il titolo l’anno scorso, sappiamo che ce la possiamo fare. Dobbiamo solo essere intelligenti e concentrati. Il titolo di quest’anno è il mio obiettivo, ma per raggiungerlo bisogna centrare alcuni successi facendo un passo per volta, per poi arrivare a quello più grande di tutti. Serve prendere tanti punti in ogni gara”.

