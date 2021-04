Thed Björk si sta preparando con un salto all'indietro nel tempo per il WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Lo svedese è salito sul suo kart 125cc come allenamento prima di intraprendere la stagione 2021 con la Lynk & Co 03 della Cyan Racing.



"Quest’anno sono libero di concentrarmi su me stesso e userò il mio go-kart in allenamento. Nel 2016 e nel 2017 ho fatto un sacco di giri con questo mezzo per prepararmi e mi sto concentrando per fare altrettanto in vista della nuova stagione”, ha detto il Campione WTCC 2017.



“La cosa più importante è la sensazione di velocità. È effettivamente più veloce della mia auto da corsa, quindi è davvero un buon allenamento per la tua mente. Ma è anche un bene per la tua forma fisica e per il ritmo. Se tutto funziona è meglio, specialmente quando guidi molto. L’obiettivo per quest’anno è farlo tanto”.

