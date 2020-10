Il Campione 2017 del FIA WTCC avrà una Lynk & Co 03 TCR più bassa di 10mm secondo l'ultimo Balance of Performance, per cui pensa di poter andare meglio assieme ai suoi compagni rispetto alla Slovacchia.



“L'altezza da terra fa una grande differenza, speriamo di rifarci perché in Slovacchia non potevamo lottare con gli altri - dice il pilota della Cyan Performance Lynk & Co - IN quel modo eravamo tagliati fuori, invece se ci consentono di combattere per i punti, ce la giochiamo. Occhio perché qui avremo tanti piloti forti e veloci, ma sarà bello poter essere nella partita".