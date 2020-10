L'ungherese, che era già scattato davanti a tutti a Budapest, si è classificato 10° con la CUPRA Leon Competición e al suo fianco avrà il compagno Mikel Azcona per una prima fila tutta di auto spagnole.



“E' incredibile, non me l'aspettavo perché non ero mai stato qui prima d'ora - commenta il pilota della Zengő Motorsport - E' fantastico e sono contentissimo, ma ora dovrò partire meglio che in Ungheria. Mi sono allenato in FP2. E' un bel risultato per la Cupra essendo in Spagna".



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) termina ottavo con la sua Honda Civic Type R TCR, quindi sarà in seconda fila, affiancato da Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai i30 N TCR).



In terza troviamo Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR), che ha ottenuto il sesto tempo.